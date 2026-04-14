１４日の東京株式市場は主力株を中心に買い戻され、日経平均株価は大きく反発に転じる可能性が高そうだ。前日は一時７００円近く下落したあと底堅さを発揮、取引終盤に下げ渋る動きをみせた。中東情勢が混迷を深めるなかも、短期筋のショートカバーが機能しそうで、きょうは５万７０００円台に切り返す可能性がある。前日の欧州時間まではリスク回避ムードが強く、欧州各国の株価は軒並み下落した。米国とイラ