「脚本を書くのが楽しいというより、人生が楽しくなった感覚になってきちゃって」取材中、私はそう口走っていた。映画監督・長久允さんの新著『あなたにしか作れないけれど、世界に通用してしまう 脚本の教室』は、脚本の書き方を解説した本だ。しかし読み進めるうちに、奇妙な感覚に包まれた。これは、仕事や生き方について書かれた本なのではないか……？広告代理店で働きながら映画をつくり、サンダンス映画祭で世界一を獲得し