プレミアリーグのタイトル争いが佳境を迎えるなか、首位に立つアーセナルに不吉なデータが浮上している。イギリスメディア『THE Sun』は、「アーセナルの恐怖の４月、ミケル・アルテタ政権下の記録がマン・シティのタイトル獲得を予感させる巨大な兆候として明らかに」と見出しを打ち、アーセナルの“４月の悪夢”に注目した。同メディアによると、４月は統計的にアルテタ監督にとって最悪の月であり、勝率はわずか44％に留