中国のSNS・小紅書（RED）に11日、「日本の新幹線と（中国）国内の高速鉄道の違い」と題する投稿があり、反響を呼んだ。東京から博多まで新幹線で移動したという投稿者は、新幹線の外観、車内の様子、乗車券と特急券、車窓から見える富士山、電光掲示板、駅のホームなど、計16枚の写真をアップした。そして、高速鉄道とは異なる新幹線の特徴として「座席がとても広く、座っても（前に）スーツケースを置くことができる」「切符は1