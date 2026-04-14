２０２４年まで阪神の投手コーチを７年間務めた福原忍氏（４９）とグラウンドに足しげく通う狩野恵輔氏（４３）のデイリースポーツ評論家２人による企画「注目の若虎」。第７回は、狩野氏が福島圭音外野手（２４）を取り上げる。福島選手はまず守備がしっかりしていますね。足が速いというのは広く知られていますが、一番は守備が上手。足にプラスして、守備がいいというのは外野手としてプラスになるところです。８日・ヤク