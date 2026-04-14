セ・リーグは対戦カードが一巡し、阪神は１１勝４敗で首位に立った。球団では２リーグ制導入以降、史上初のリーグ連覇に挑むシーズン。開幕ダッシュ成功の背景に終盤戦の強さがある。ここまで１５試合のイニング別得点は九回の「１３」が最高。変幻自在の勝ちパターンが紡ぐ「九回の虎」を生み出す背景とは。３球団を渡り歩く新戦力、伏見寅威捕手（３５）の証言とともに紐（ひも）解いていく。セ５球団との対戦が一巡した。阪