阪神は本拠地の甲子園に巨人を迎え、今季最初の「伝統の一戦」を行う。巨人先発の則本は阪神戦通算3勝1敗、防御率1・04で、甲子園に限れば11イニングを無失点と得意にしている。攻略のキーマンには中野を挙げたい。則本に対しては通算4打数3安打とよく打っている。しかし、3安打は敵地で、唯一の凡退が24年6月4日の甲子園だ。2点を追う延長10回、この年から抑えに転向した右腕を攻めたて2死一、三塁の好機を築いたが、空振り