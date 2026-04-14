「まちなかぶんか小屋」の前に立つ事務局の竹田郁さん＝北海道旭川市北海道旭川市の商店街にある「まちなかぶんか小屋」は、市民の身近な文化発信の拠点であり、居場所だ。路上からのぞけるガラス張りのスペースは40人ほどでいっぱいに。演劇や落語、歌声喫茶など多様なイベントが年間400回以上開かれる一方、空き時間にもふらっと人が訪れる。事務局の竹田郁さん（42）は「生産的でも合理的でもない場所。だからいろんな人が集