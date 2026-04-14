DeNAの佐野が節目の通算1000安打にあと2本と迫っている。達成すれば球団では2307安打の石井琢朗を筆頭に23人目となる。プロ野球で1000安打以上の打者はこれまで327人。佐野は16年ドラフト9位でDeNAに入団。ドラフト制以降に入団した選手のうちドラフト9位以下（ドラフト外入団を除く）の達成となれば島谷金二（68年中日9位）1514安打、、杉浦享（70年ヤクルト10位）1434安打、後藤光尊（01年オリックス10位）1265安打に次いで4