落語作家としての一面も持つ新人トラ番・藤丸紘生記者が、２軍まわりの“若虎界隈”を主観たっぷりに描くコラムの第２回。「ひろき」と呼んでくれる友人が誰ひとりいないのは、「ふじまる」という珍しい名字のせいだと信じたい藤丸記者。同じく珍しい名字を持つ、小豆畑真也ファームマネジャー（あずはた・しんや＝３７）と今朝丸裕喜投手（けさまる・ゆうき＝１９）に賛同を求めたのだが…。落語「寿限無」に出てくる名前には