Image: Shutterstock お金が足りなくなりそう…。Ray-Banとコラボしたスマートグラスがヒット中のMeta。その悪用を懸念する社会問題にまで発展しそうな勢いですけど、Apple（アップル）という強力なライバルが出現しそうですよ。4デザインのAppleスマートグラスこのほどBloombergのMark Gurman記者は、以前からうわさされていたAppleのスマートグラスについて、かなり詳細なリークを出しまし