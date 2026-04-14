有終の美を飾った坂本花織全盛期のまま、女王はリンクを去った。チェコ・プラハで行われた世界フィギュアスケート選手権（日本時間3月25〜29日）で、坂本花織（25）は自己ベストとなる合計238.28点をマーク。浅田真央（35）の３度を上回って日本人単独最多となる４度目の優勝で21年間の現役生活を締めくくった。プロスケーターの無良(むら)崇人氏が賛辞を送る。「どんな選手も、輝かしい記録と共に現役を終えたいはず。坂本選手は