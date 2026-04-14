年齢を重ねると気になりがちな、お腹やおしりまわり。体型をカバーしたいけれど、ただ隠すだけでは野暮ったく見えてしまうことも。そんな悩みを解決するためのアイテムをリサーチ。そこで見つけたのが【GU（ジーユー）】の「ペプラムトップス」。高めのウエスト位置から自然に広がるシルエットで体型カバーとおしゃれを両立。スタッフさんの着こなしとともに、その魅力をレポートします。 ふ