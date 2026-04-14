子どもの進路を前にすると、親はつい「心配」が先に立ってしまうものです。今回は、学生時代の姉の進路選択をめぐる母とのやり取りを通して、家族の愛情について感じたことをつづっています。 倍率を理由に、心配する親 姉は学生時代、教師になりたいと考えていました。子どもが好きで、人に教えることも得意。自然な夢だったように思います。 けれど進路の話をしたとき、母は少し表情を曇らせました。 「教員は、倍