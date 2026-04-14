ベストセラーになった著書「筆談ホステス」で知られ、今年2月の衆院選で初の国政進出を果たした自民党の衆院議員・斉藤りえ（里恵）氏が12日夜、都内で行われた漫画家・タレントの浜田ブリトニーが主催した誕生会イベントに参加し、当サイトの取材に応じた。 【写真】“センセイ”2ショット浜田を祝福した斉藤氏 イベントは浜田の誕生月である4月10～12日、東京・浅草の飲食店＆イベントスペース