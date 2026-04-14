女優のシドニー・スウィーニーとアマンダ・サイフリッド主演の新作映画「ハウスメイド」の原作者であるフリーダ・マクファデン氏が、自身の正体が脳疾患を専門とする医師であることを公表した。 【写真】小学生で「32DD」サイズ大きすぎて自信が持てなかったシドニー・スウィーニー 本名がサラ・コーエンであることをUSAトゥデイに明かしたマクファデン氏は、これまで正