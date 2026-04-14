【増田俊也 口述クロニクル「茶の間を変えたコメディアン 欽ちゃんのぜ〜んぶ話しちゃう！」】#1【続きを読む】萩本欽一（2）「スポンサーなし、出演料なし」でBS番組に挑戦する理由作家・増田俊也氏による連載、各界レジェンドの生涯を聞きながら一代記を紡ぐ口述クロニクル。待望の第2弾は、「視聴率100％男」として昭和のテレビ界を席巻したコメディアンの萩本欽一氏です。◇◇◇増田「今回はお忙しいなか時間を