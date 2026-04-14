◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）＝４月１３日、美浦トレセン東京スポーツ杯２歳Ｓの覇者パントルナイーフは、今年初戦に予定していた報知杯弥生賞ディープインパクト記念をフレグモーネで回避し、中１４５日での出走で臨む。勝利すれば、２０年コントレイルの中１１２日を上回る皐月賞最長ブランクでの制覇となる。１週前追い切りは美浦・Ｗコースのスタンド前からスタート。レッドレガ