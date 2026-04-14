オルバン首相が破れ、16年ぶりの政権交代となったハンガリー。選挙から一夜明け、今もオルバン政権下のプロパガンダ広告が至る所に残されています。【映像】 街中に残る“プロパガンダ”広告12日の総選挙では、汚職や経済の停滞、言論統制への反発などを背景にオルバン首相率いる与党が、新興政党「ティサ」に破れ、16年ぶりの政権交代となりました。「ティサ」は、憲法改正に必要な3分の2以上の議席を獲得する見込みで、オ