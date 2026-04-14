タレントの重盛さと美（37）が14日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「GOOD BYE」と書き出した重盛。車の中での自撮りをアップした。派手すぎないメイクにメガネを着用。可愛らしい表情でカメラを見つめファンを魅了した。コメント欄では「似合っていてすごく素敵です」「ヤバい」「めっっっちゃお姉さん！！！」「可愛いすぎ！」「今回はおとなしめで、いつもと違っていいね」「才女感漂ってますわ」「