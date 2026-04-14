太平洋戦争後にフィリピンに残された残留2世の男性が、日本国籍の回復が認められないのは違憲だとして、最高裁に特別抗告をしました。【映像】フィリピン残留2世のタケイ・ホセさんフィリピン残留日本人2世のタケイ・ホセさん（82）は、DNA鑑定によって生き別れた日本人の父との血縁関係が認められています。両親の婚姻を証明する書類は見つかっていません。戦前の国籍法では、日本人の父を持つ子どもには日本国籍が与えられ