元乃木坂46で俳優・タレントの松村沙友理が、14日公開のゼスプリ インターナショナル ジャパンのWEB CMゼスプリ ルビーレッドキウイ「赤い蜜たっぷり さゆキウイ」篇に出演。3月に出産を発表した娘について言及した。【動画】まるで”完熟したベリー” 真っ赤なドレスが似合う松村沙友理動画では、自身の愛称「さゆりんご」を「さゆキウイ」に改名するほどおいしいと唸った同商品のおいしさを紹介。「ルビーレッドキウイ」にち