高市政権が掲げる「責任ある積極財政」の具体化に向けて、経済安全保障上、重要な投資案件は複数の年度にわたって財源を確保すべき、などの提案が示されました。【映像】「予算編成」に言及した高市総理高市総理大臣「かつてのデフレ、低成長時代の編成から経済の成長力の強化と名目の経済規模の拡大にふさわしい編成へと見直してまいります」13日の会議で4人の民間議員が「予算編成のあり方の抜本的な見直しに向けた基本原則