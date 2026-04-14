9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が主演する映画『SAKAMOTO DAYS』（29日公開）においてSnow Manが歌う主題歌「BANG!!」のアグレッシブなビートに乗せ、今作に登場する個性豊かなキャラクターたちの魅力を凝縮したキャラクターPVが公開された。【動画】謎の敵・スラーの正体は…予想に火がつく？面影がチラリ、同作品は『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載している同名漫画の実写化。全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主