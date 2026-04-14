10日のブルワーズ戦で二塁打を放つナショナルズのジェームズ・ウッド＝ミルウォーキー（ロイター＝共同）米大リーグ機構は13日、週間MVP（6〜12日）を発表し、ナ・リーグはナショナルズのウッド外野手、ア・リーグはエンゼルスの先発右腕ソリアーノが選ばれた。ウッドは6試合で打率5割4分5厘、3本塁打、8打点をマーク。ソリアーノは2試合に登板して計15回を投げ、2勝0敗、防御率0.60で20奪三振だった。（共同）