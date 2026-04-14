お笑いコンビ、ハライチの岩井勇気（39）が14日までにXを更新。フジテレビ山本賢太元アナウンサー（28）の近影を公開した。岩井は「友達の誕生日。」とだけつづり、2枚の写真を公開。岩井と同局系「ぽかぽか」で共演経験のある山本氏らとのスリーショットを公開。山本氏は今月11日に28歳の誕生日を迎えた。岩井の投稿に対し「ヤマケンだ！お元気そうでうれしい」「ヤマケンほっそりした気がするけど」「お変わりなく元気そうで良か