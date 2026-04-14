元AKB48のメンバーで、現在はガールズグループ「SAY MY NAME」のリーダーとして活躍する本田仁美が、魅惑的な雰囲気で視線を集めた。本田は最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。【写真】本田仁美、ベッドで魅惑的オーラ公開された写真には、ベッドの上でポーズを取る本田の姿が収められている。透け感のある白の長袖Tシャツにダメージ加工のデニムを合わせ、タイトなトップスからは意外なグラマラ