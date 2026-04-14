朝日新聞など一部メディアの取材に応じる国際刑事裁判所の赤根智子所長=2025年6月26日、オランダ・ハーグ、朝日新聞社 重大な戦争犯罪などを裁く国際刑事裁判所（ICC）が、アメリカ・トランプ政権からの激しい制裁によって存続の危機に立たされています。日本人が所長を務める重要な機関なのに、日本政府の対応はなぜか消極的……。世界の「正義の砦」をめぐって今、何が起きているのか？ 国際人権NGOの専門家が解説し