10人以上からあわせて150万円をだまし取ったと供述しているということです。20代の女性から、アイドルグループSixTONESのコンサートチケット代として、26万円をだまし取った疑いで、21歳の女が逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは、神奈川県座間市のアルバイト斎藤美志容疑者（21）です。警察によりますと、斎藤容疑者は、ことし1月8日、熊本に住む女子大学生（22）に対してSNSでアイドルグループSixTON