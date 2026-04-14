暑さで疲れやすい季節にぴったりのバスケアが登場♡クナイプの人気「ミントシリーズ」が今年も数量限定で発売されます。爽やかな香りとひんやりとした使い心地で、夏の不快感をすっきりリセット。自宅でのリラックスタイムをより快適にしてくれる注目アイテムをチェックしてみてください♪ 爽快感たっぷり入浴料♡ 「バスソルト スーパーミントの香り」は50g 200円（税抜）／850g 2,600円（