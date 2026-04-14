【天気】北海道〜北陸は晴れるでしょう。青森まで桜が咲いており、秋田や盛岡まで桜が満開になっています。お花見日和になるでしょう。関東や東海、近畿は晴れ間はありますが、雲が多くなりそうです。中国・四国は午後から雨が降りだして、夕方からは本降りの雨になるでしょう。九州は午前中から雨が降りだして、午後は本降りの雨になりそうです。沖縄は晴れるでしょう。【日中の気温】13日（月）と同じか、少し低くなるでしょう。