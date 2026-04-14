モデルでフルート奏者のCocomi（24）が14日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「喉詰まるかと思ったぜ」と書き出したCocomi。カフェでの様子をアップ。パンケーキを前に無邪気な表情を披露した。Cocomiは俳優の木村拓哉と歌手・工藤静香の長女。夫妻は2000年12月5日に結婚。01年5月にCocomi、03年2月に次女・Koki，が誕生した。