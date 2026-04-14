複数のアメリカメディアは、アメリカがイランに対し、ウラン濃縮活動を20年間停止するよう求めていたと報じました。ニュースサイト・アクシオスは政府高官などの話として、週末にパキスタンで行われた交渉でアメリカ側がイランに対し、ウラン濃縮活動の「20年間停止」を提案したと伝えました。これに対し、イラン側は停止期間を「10年未満」とする案を提示し、受け入れなかったとしています。また、ウォールストリート・ジャーナル