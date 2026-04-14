2026年4月13日、台湾メディアの工商時報は、日本で空き家が増える中、円安を背景に外国人の買い手が急増していることを報じた。記事は、日本の空き家が900万戸を突破していると紹介し、その背景として少子高齢化と都市部への人口集中を挙げた。そして、新築を好む傾向によって古い家は長期間放置され、一部地域では自治体が地域活性化のため無償譲渡や極めて低価格での売却を提案するケースもあると伝えた。また、日本の税制も空き