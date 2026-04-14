JR西日本にとりますと、きょう（14日）午前6時41分ごろ、津山線の法界院駅～岡山駅間にある天神縄手踏切で快速列車（上り）が人と接触する事故がありました。 この事故の影響で津山線は岡山駅～津山駅間の上下線で運転をストップしていましたが、午前7時50分に運転を再開しています。 消防によりますと、この事故で女性1人が救急搬送されましたが、意識不明の重体だということです。