栃木県警小山署は１３日、栃木県小山市内の４０歳代男性が、今月から始まった１６歳以上の自転車違反者に反則金を科す「青切符（交通反則切符）」制度を悪用した詐欺に遭い、現金１万５０００円をだまし取られたと発表した。青切符を悪用した詐欺の発生は県内では初めて。発表によると、男性は１２日午前８時頃、小山市内の横断歩道を自転車で通過した際、乗用車に乗っていた男から停車するよう呼び止められた。車から降りた男