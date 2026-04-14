いわゆる「核のごみ」の最終処分場選定をめぐり、東京都小笠原村の村長が南鳥島での文献調査の実施は国が判断すべきとの考えを示しました。原発から出るいわゆる「核のごみ」の最終処分場の選定をめぐっては、国が東京都小笠原村に南鳥島での文献調査を申し入れていました。住民からは、受け入れに前向きな意見や風評被害などを懸念する声などさまざまな意見が出ていましたが、13日、渋谷正昭村長は住民説明会を開き、「文献調査を