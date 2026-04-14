きょう14日に生放送されるフジテレビ系バラエティ番組『超調査チューズデイ〜気になる答え今夜出します〜』(毎週火曜19:00〜)では、「芸能人の初恋相手は今どうなっているのか?」をテーマに初恋の相手を調査し、スタジオで“奇跡の再会”を目指す。新山千春今回、初恋相手を調査されるのは、加藤綾菜、新山千春、中川安奈、くわばたりえの4人。加藤は「35年前の初恋相手」、新山は「兄の親友」だった相手、中川は“二宮和也似”の