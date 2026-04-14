失敗しないショートパットの打ち方とは ショートパットの打ち方 【注目ポイント】 ● スタンスは肩幅程度に広げられている ● ボール位置は左目の下あたりになっている ● 下半身と顔は一切動かず、肩の動きだけでストロークする ● アドレスとインパクト、バックスウィングとダウンスウィングはまったく同じ形である 【1】アドレス ボール位置は左目の下あたりでヘッドがスタンス中央になっ