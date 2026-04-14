アドレスの姿勢がよくなるコツとは 「真っすぐ」の意識で脱力できれば、アドレスの姿勢がよくなる 骨格から考えていくと上体の力みが取れて脱力状態となり、アドレスの姿勢もよくなります。骨盤を前傾させたら重心は土踏まずに均等に乗せましょう。重心がツマ先側やカカト側にかかりすぎては背骨のラインを真っすぐにキープするのが難しくなってしまいます。 ツマ先体重すぎる構えではボールから離れて立つ格好