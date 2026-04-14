【ヒカルさんから学ぶ、成功のヒント】心からオススメできるものだけを扱う 体験に基づいたものは説得力が違う ヒカルさんを見ていて強く感じるのは、自分が本当に良いと思うものだけを紹介し、思ったことは正直にズバズバ言うということです。この姿勢があるからこそ、視聴者からの信用も厚いのでしょう。例えば、某冷凍弁当の案件動画では、案件にもかかわらず一口食べた瞬間に「不味い」と酷評して話題になりました（酷評