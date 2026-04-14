朝のドル円は１５９．３０円台での推移＝東京為替 朝のドル円は159.30円台での推移。昨日の市場は週末のイランと米国とイランの協議決裂を受けてドル高となり、東京市場で159.85円を付けたが、１６０円手前の売りが上値を抑える形で、海外市場では調整売りが入った。マイナス圏で始まったダウ平均が切り替えしてプラス圏で引けるなど、リスク警戒の動きが限定的に留まったことが全体を支えた。 USDJPY159.38