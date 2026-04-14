【中国】 貿易収支（3月）11:00 予想N/A前回6375.5億元（貿易収支) 予想1080.0億ドル前回909.8億ドル（貿易収支（ドル建て）) 【日本】 鉱工業生産（確報値）（2月）13:30 予想-2.1%前回-2.1%（前月比) 予想0.3%前回0.3%（前年比) 予想N/A前回2.9%（設備稼働率・前月比) 【米国】 生産者物価指数（PPI）（3月）21:30 予想1.2%前回0.7%（前月比) 予想N/A前回3.4%