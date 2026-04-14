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ビットコイン1カ月ぶり高値、米イラン協議再開期待 ビットコイン（ドル）(NY時間18:17) １ビットコイン＝74231.06（+1029.96+1.41%） ビットコイン（円建・参考値）(NY時間18:17) １ビットコイン＝11831689（+164165+1.41%） ※円はドル円相場からの計算値