無人車両の試験に臨むウクライナ兵ら＝10日、ウクライナ南部ザポリージャ地方（ロイター＝共同）【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は13日、無人機と無人戦闘車両だけを使った作戦で、ロシア軍から陣地を奪還したと表明した。歩兵を投入せずにロシア軍部隊を降伏に追い込んだといい、2022年2月のロシアによる侵攻後初めてとしている。作戦を実施した日時や場所は不明。ウクライナは多種多様な無人機に加え、地上で