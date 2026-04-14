アストロズは正遊撃手ジェレミー・ペーニャ（28）と先発投手の今井達也（27）の2人が負傷者リスト（IL）に入ったと13日（日本時間14日）に発表した。ペーニャは右ハムストリングのグレード1の肉離れ、今井は腕の疲労により戦列を離れていた。今季ここまで打率.256、5得点のペーニャは、10日（同11日）のマリナーズ戦の試合中に膝に張りを感じたが、その試合は最後まで出場した。11日（12日）も出場を試みたものの4回で途中交代