アメリカのトランプ大統領がローマ教皇レオ14世への謝罪を拒否しました。トランプ大統領：謝罪はしない。教皇は間違っている。私のイランへの対応に強く反対している。トランプ大統領は13日、ホワイトハウスで記者団に対し、教皇を「弱腰だ」と批判した自身の発言について「謝る必要は何一つない。彼が間違っている」と述べました。これに先立ち、教皇レオ14世は「戦争に反対し、平和と対話を促進するため声を上げ続けていく」と述