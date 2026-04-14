俳優、画家などマルチに活躍する片岡鶴太郎（71）が12日、自身のブログを更新。野菜をたっぷり使った、健康的な朝ごはんを紹介した。【写真】“野菜のおかず”がズラリ！片岡鶴太郎が紹介した、舞台公演中の健康的な朝ごはんメニュー片岡といえば、健康を意識した私生活を行っていることがテレビ番組などでたびたび話題に。2024年8月にゲスト出演したテレビ朝日系『徹子の部屋』でも、午後5時に就寝、午後11時には起床し10年以