今回は、夫の職場を突撃訪問したら、信じがたい事実が判明したエピソードを紹介します。夫の転職先を見たくて…「職場の先輩と不倫後、結婚しました。その結果、職場にはいづらくなったので、私も夫も転職したんです。そんなある日、仕事で外出したのですが、外出先は夫の転職先の近くでした。そこで、お昼どきだったこともあり、夫の転職先を突撃訪問してみたんです。一緒にランチに行けたらいいなと思っていました。そして『うち