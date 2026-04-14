すごいタイトルだ。『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）がスタートする。 参考：佐藤二朗＆橋本愛が互いの魅力を語る「俳優としての垢がついていない」「唯一無二の芝居」 タイトルを見れば、多くの人が長らく議論になっている「選択的夫婦別姓制度」を連想するだろう。実際タイトルが発表された段階で、夫婦別姓に強硬に反対する集団から強烈なバッシングがあった。小原一隆プロデューサーは「いわゆる選